Редкого белого воробья сняли на юге Петербурга

Редкий белый воробей позировал без стеснения. Фото: Антон Кубышкин/ Птицы СПб и России/ВК

На днях во Фрунзенском районе Петербурга в объектив фотографа Антона Кубышкина попал редкий пернатый - белый воробей. Уникальные кадры опубликовали в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». При этом юркая птица - не альбинос.

- У альбиносов глаза красноватые, а у этого воробья цвет глаз обычный, соответственно, это лейкизм - отсутствие пигмента, - пояснил Кубышкин.

Редкий гость, похоже, знал о своей уникальности и позировал фотографу без стеснения. На опубликованных кадрах видно, как он выглядывал из-за спины, важно поднимал крылья, а еще нашел что-то интересное, что немедленно взял в клюв.

Но белый пернатый не единственный, кто привлек к себе внимание местных жителей. Утром 5 мая стало известно, что на восточном побережье Ладожского озера в Карелии нашли исхудавшего детеныша нерпы. Малыш так жалобно кричал о помощи, что гости местного отеля бросились звонить в Фонд друзей балтийской нерпы, о чем ранее подробно рассказывала «КП-Петербург».