Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 11:07

Дело о покушении на убийство художника Нельсона в Петербурге передали в суд

Поджигателю предъявлено обвинение, теперь его суду решит суд
Регина МАРИНЕЦ
Ущерб оценили в 45 тысяч рублей.

Ущерб оценили в 45 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего безработного. Он устроил покушение на убийство известного петербургского художника Нельсона, устроив поджог.

- Теперь обвиняемому грозит серьезное наказание. Ему вменяют две статьи: покушение на убийство общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ночь с 26 на 27 ноября обвиняемый, движимый личной неприязнью, облил горючей жидкостью стены деревянной пристройки и единственный выход из подвального помещения в доме на улице Полозова. Внутри в тот момент находился художник, о чем пироман прекрасно знал.

Художник смог сам выбраться из огня до того, как пламя отрезало путь к спасению. Так что убить своего обидчика поджигатель не смог, но имуществу он все же нанес ущерб. Огонь уничтожил часть подвала и пристройки. Ущерб оценили в 45 тысяч рублей. Подробней о страшном пожаре «КП-Петербург» рассказывала ранее.