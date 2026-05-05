Международный юношеский турнир по самбо «Победа» собрал в Санкт-Петербурге сильнейших спортсменов страны

В церемонии открытия турнира приняли участие основатель общества «Отечество» Борис Ротенберг и заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Алексей Аветисов. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В Санкт-Петербурге 3-4 мая прошел XXIV Международный командный юношеский турнир по борьбе самбо «Победа». Одно из значимых мероприятий в спортивной жизни страны проводится ежегодно в преддверии Дня Победы и посвящено подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Турнир собрал на площадке СК «Юбилейный» более 500 юных самбистов 2010-2012 годов рождения из России и ближнего зарубежья. Свое мастерство продемонстрировали команды из 20 регионов страны, в том числе из ЛНР, ДНР и Запорожья, а также юные атлеты из Казахстана. Организаторами турнира традиционно выступают Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», Росмолодежь и Движение Первых.

Одна из особенностей турнира - объединение спортивной и патриотической повестки. Утром перед соревнованиями участники посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы. Кроме того, перед началом состязаний спортсмены почтили память героев Великой Отечественной войны.

Свое приветственное слово участникам соревнований направил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность турнира «Победа» в спортивной жизни страны, а также его общенациональную и историческую значимость. Российский лидер пожелал юным атлетам успехов в соревнованиях и новых спортивных достижений.

«Убежден, что «Победа» играет большую роль в популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи в России», - подчеркнул президент России.

Участников и зрителей состязаний приветствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что за 24 года проведения турнир «Победа» приобрел статус крупнейшего международного командного старта для юных самбистов. Ежегодно участие в нем принимают сборные команды городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов России.

«Уверен, для многих турнир станет новым трамплином в жизни и позволит покорить самые высокие вершины в мире спорта», - говорится в обращении вице-премьера РФ.

По мнению основателя общества «Отечество» Бориса Ротенберга, наряду со спортивной значимостью турнира особое значение имеет его патриотический характер.

«Очень здорово то, что мы сейчас делаем, потому что вы можете не просто побороться, но и почтить память наших дедов, отцов, прадедов, которые отстояли нашу свободу в этом мире», - обратился он к участникам состязаний.

В рамках турнира также прошло учредительное собрание по переучреждению общества «Отечество» в межрегиональный формат.

«Это позволит системно объединить спортивную, воспитательную, образовательную и патриотическую составляющие, а также укрепить работу с наставничеством в регионах России», - рассказал об итогах совещания Борис Ротенберг.

Он отметил, что для самбо и дзюдо в России это имеет принципиальное значение. Благодаря новому формату «Отечества» продолжится дальнейшее развитие региональной сети, будет усилена поддержка тренеров и создание условий, в которых каждый юный самбист получит не только возможности для спортивного роста, но и личные примеры и ценностные ориентиры.

Программа турнира «Победа» включала не только спортивные, но и познавательные мероприятия. Юных спортсменов и зрителей ждал настоящий спортивный праздник с военно-патриотическим активностями, музыкой, интеллектуальным и настольным играми, площадкой для киберспорта.

Одним из самых ярких событий турнира стала встреча юных атлетов с известными спортсменами - мастерами спорта, чемпионами мира и Европы по самбо и смешанным единоборствам. Ребята пообщались с титулованными борцами в неформальной обстановке, задали им свои вопросы, сфотографировались с легендами спорта и получили автографы.