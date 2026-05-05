Пауэрбанки запретят приносить на шествие Бессмертного полка в Петербурге

9 мая в Петербурге в очном режиме пройдет шествие «Бессмертного полка». Его участникам запретили приносить пауэрбанки. Решение приняли ради обеспечения безопасности. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

- Задействуем беспрецедентные силы. Большое количество полиции, Росгвардии, сотрудников МЧС, коммунальных служб будет задействовано, - отметил Равин.

Кроме того, во время «Бессмертного полка» не разрешат флаги других государств, а также сигареты и алкоголь. Шествие стартует в 10:00 утра. Ожидается, что в нем примут участие более 1,1 миллиона человек. То есть примерно столько же, сколько было в 2025 году.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что когда на Дворцовой площади начнется Парад Победы, то ее временно перекроют для пешеходов.