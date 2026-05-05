Новый дизайн карт «Подорожник» посвятят 320-летию Адмиралтейства

Всего будет выпущено 25 тысяч экземпляров. Фото: Комтранс Петербурга

10 мая в продажу поступит лимитированная транспортная карта «Подорожник», посвященная 320-летию со дня спуска первого корабля со стапелей Адмиралтейства. Всего будет выпущено 25 тысяч экземпляров, сообщили в Комитете по транспорту.

- «Подорожник» давно перестал быть просто средством оплаты проезда. Карты выполняют просветительскую функцию: напоминают о значимых событиях истории города. А лимитированные выпуски становятся сувенирами для жителей, туристов и коллекционеров, - отметил Директор «Организатора перевозок» Виталий Войнов.

Выпуск открывает целую серию тематических карт, приуроченных к важным датам в истории судоходства Северо-Запада. До конца июля планируется выпустить еще четыре лимитированных тиража. Каждый из них отметят специальным символом - знаком якоря, который укажет на связь с морской историей региона.

Купить первый «Подорожник» можно будет с утра 10 мая во всех кассах метро и в официальных точках продажи проездных билетов. Стоимость карты - 90 рублей.