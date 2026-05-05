Анастасия Волочкова заявила о зависти со стороны артистов Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о реакции бывших коллег из Большого театра на ее карьеру. В беседе с изданием «Абзац» она заявила, что действующие солисты избегают комментариев о ней из-за давления руководства и личных чувств.

По словам Волочковой, артисты неохотно обсуждают ее прошлое в театре, поскольку находятся в зависимом положении. Кроме того, она считает, что свою роль играет и зависть к ее успеху и признанию со стороны выдающихся деятелей балета.

- Артисты Большого театра запуганы руководством, естественно. И тут еще присутствует такой фактор, как зависть. Потому что когда выдающиеся люди и мэтры великого русского балетного искусства, такие как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин и другие великие люди, говорили обо мне как о выдающейся русской балерине, то у них, напротив, играет чувство некой зависти, - заявила артистка.

Волочкова напомнила, что работала в театре с 1998 по 2003 год. После этого контракт с ней не был продлен на прежних условиях, что стало причиной конфликта. Балерина обратилась в суд, однако позже была окончательно уволена из труппы.

Ранее артистка также резко ответила на заявления врача о состоянии ее здоровья, подчеркнув, что подобные высказывания, по ее мнению, делаются ради привлечения внимания.