Стас Пьеха признался, какая военная песня вызывает у него слезы

При этом артист подчеркнул, что не считает обязательным специально приучать детей к военной тематике. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Стас Пьеха рассказал, какие песни о войне особенно трогают его до глубины души. Как сообщает издание «Абзац», признание он сделал на пресс-подходе во время концерта «Песни Победы» в Государственный Кремлевский дворец.

По словам артиста, одной из самых сильных для него остается композиция «Белорусский вокзал», однако отдельно он выделил и песню «Фронтовые подруги», посвященную женщинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

- У меня мурашки по всему телу. Нет ни одной такой песни, которую я бы так много лет пел и перепроживал, - признался Пьеха.

Исполнитель отметил, что подобные произведения вызывают у него сильный эмоциональный отклик и каждый раз заставляют заново проживать события прошлого.

При этом артист подчеркнул, что не считает обязательным специально приучать детей к военной тематике. По его мнению, интерес к истории и культуре должен формироваться естественно внутри семьи.

- Если ты привязан к корням, то есть глубоко знаешь историю свою, своей семьи, своей страны, то ты больше в этой жизни разбираешься, - добавил певец.