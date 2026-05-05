Двух детских нейрохирургов осудили в Петербурге за взятки за лечение детей по ОМС. Оба медика занимали должности заведующих в детских больницах и были признаны виновными в получении взяток. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Один из врачей вымогал деньги у родителей за проведение операций вне очереди в детской больнице № 5. С 2016 по 2019 год он получил от родителей более 540 тысяч рублей. В 2016 году мужчина потребовал 170 тысяч рублей за операцию ребёнка, хотя она должна была быть оплачена по полису ОМС, - рассказали в пресс-службе городских судов. В 2020 году он вступил в сговор с другим специалистом, который заведовал отделением в другой больнице. Они обеспечивали внеочередную госпитализацию и операции для детей за взятки, скрывая, что лечение было бесплатным. Так, медик передал коллеге-соучастнику 110 тысяч рублей за эти услуги.

Суд приговорил организатора схемы к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 3 миллиона рублей и запретил занимать руководящие должности в сфере здравоохранения на 5 лет. Его товарищ получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, штраф 410 тысяч рублей и запрет занимать руководящие должности на 1,5 года.