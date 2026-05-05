Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2026 14:41

Двух мужчин арестовали за пьянку и исторического ДОТа в Купчино

Приятели остановились у мемориала, чтобы использовать его как стол для алкоголя
Регина МАРИНЕЦ
Оба полностью признали вину.

Оба полностью признали вину.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Фрунзенский районный суд отправил под административный арест двух приятелей, которые 3 мая устроили пьянку у Долговременной огневой точки оборонительного рубежа «Ижора». Мужчины не только выпивали в неположенном месте, но и вели себя вызывающе, ругаясь матом, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Один из задержанных рассказал в суде, что шел в магазин, встретил друга, и они решили остановиться у монумента, чтобы было куда поставить спиртные напитки. Почему выбор пал именно на военный мемориал, он объяснить не смог. Второй заявил, что вообще не знал о статусе этого места и выбрал его только потому, что оно рядом с магазином.

- Оба полностью признали вину, - уточняется в сообщении.

Судья решил отправить одного из мужчин под арест на 7 суток, а второго - на 10 суток. ДОТ №19, у которого произошло нарушение, входит в состав мемориального комплекса «Оборонительный рубеж «Ижора» и является объектом культурного наследия.