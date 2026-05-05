Подросток купил ПВЗ в Сертолово, чтобы украсть видеокарты на 1 млн рублей

Подросток предстанет перед судом. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Молодой человек придумал схему, как получить дорогую технику, не заплатив ни рубля. Хотя на старте вложиться все же пришлось.

Сначала подросток купил у предпринимателя пункт выдачи заказов в Сертолово. После этого, используя чужие аккаунты в мобильном приложении, он оформил сделку на покупку видеокарт на 1 млн рублей. В качестве места получения он указал тот самый ПВЗ.

- Платить за товар подросток не стал. Он просто дождался поставки и забрал все себе. Часть техники он оставил себе, а часть – продал, - рассказали в пресс-службе СК России по Ленобласти.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Теперь юному мошеннику грозит наказание по всей строгости закона, несмотря на его возраст.