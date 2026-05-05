В Нарву приедет премьер-министр Эстонии прямо к концерту в Ивангороде ко Дню Победы. Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Нарва ньюс»

Первые лица Эстонии собираются приехать 9 мая в Нарву. Напомним, на берегу Ивангорода в это время будут давать праздничный концерт в честь Дня Победы. В Ленобласти вновь построили большую сцену и пригласили на торжество известных певцов и артистов. Русскоязычные жители Нарвы тоже смогут стать зрителями концерта - прийти на свою набережную на том берегу. Напомним, эстонцам запрещено носить георгиевскую ленту и носить элементы одежды с триколором России. В этот раз, пишет Moika78.ru, вероятно, власти Эстонии лично проконтролируют соблюдение русофобских законов.

- Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и комиссар ЕС по вопросам культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф собираются приехать в Нарву, чтобы отпраздновать День Европы (аналог Дня Победы в Евросоюзе). Не исключено, что на набережной Нарвы расставят многочисленные патрули полицейских, а подходы к воде перекроют для простых жителей, - рассуждают в издании.

К слову, в прошлом году на берегу Ивангорода показывали и советские фильмы про Великую Отечественную войну. Кроме того, перед концертом и после него играли патриотические песни военных лет.