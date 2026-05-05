Аллею памяти высадили на Южной широтной магистрали в честь защитников Ленинграда

На месте будущей Южной широтной магистрали в Петербурге состоялась акция «Аллея Памяти». В ней приняли участие представители городского правительства, дорожники и поисковики. Они высадили 50 яблонь, и теперь мемориальный сад насчитывает 93 дерева. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Акция была приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс расположен на Пулковских высотах, где во время войны проходила линия обороны Ленинграда.

Перед началом строительных работ поисковики провели обследование территории и обнаружили останки 43 бойцов Красной армии. В прошлом году в честь 80-летия Победы в память о каждом из них были посажены первые 43 дерева.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что строительство дороги не должно стирать память о подвигах советских солдат.

- Возведение магистрали не уничтожает историю, а, напротив, делает ее более осязаемой для людей, которые будут проезжать здесь ежедневно, - отметил он.