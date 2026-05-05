Финансист рассказала, как получить хорошую страховую пенсию

Дедушки и бабушки в России все чаще прибегают к страховой пенсии, чтобы гарантировать себе больше средств после выхода на заслуженный отдых. Однако как сделать так, чтобы выплаты были достойными? По словам профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой, страховую пенсию рассчитывают, исходя из трудового стажа и уровня официальной зарплаты. Есть конкретная формула, по которой любой сможет проверить, что ему полагается.

- Страховая пенсия (СП) рассчитывается по такой формуле: СП = ИПК × СПК + ФВ. То есть количество набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) умножаем на стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) и к этому числу прибавляем фиксированную выплату (ФВ). ФВ и СПК известны заранее, в 2026 году они составляют 9 584 рубля 69 копеек и 156 рублей 76 копеек соответственно. А размер ИПК зависит от стажа работы и размера зарплаты, ведь с нее работодатели направляют взносы в фонд пенсионного страхования, - цитируют эксперта в информагентстве URA.RU.

Итого, чтобы выйти на пенсию сейчас, необходимо иметь 15 или более лет стажа, а также не менее 30 ИПК или пенсионных баллов, предупреждает Юлия Финогенова. Финансист назвала эти требования «довольно жесткими».