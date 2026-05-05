Петербуржцев предупредили о возможных проблемах с мобильной связью с 6 по 9 мая

В Петербурге могут ввести ограничения мобильной связи с 6 по 9 мая.

О возможных проблемах с мобильной связью и интернетом на территории Петербурга и Ленобласти предупредили местных жителей. Ограничения связаны с подготовкой и проведением массовых мероприятий, а именно с празднованием Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи. Петербуржцы и гости города могут столкнуться со сложностями с 6 по 9 мая.

- Такие меры необходимы для обеспечения безопасности. Мобильные операторы отвечают за качество связи, их деятельность регулируется министерством цифрового развития, - рассказали в пресс-службе комитета.

В комитете также уточнили, что не вводят ограничений в работу мобильных операторов и действуют в рамках своих полномочий. Для доступа в интернет предлагается воспользоваться городским Wi-Fi SPB_FREE, который будет доступен в офисах МФЦ.

Ранее петербуржцам, в частности абонентам «МегаФона» и Yota, приходили предупреждения об ограничениях мобильной связи и интернета.