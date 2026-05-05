Около 54 процентов выпускников вузов нашли работу в Службе занятости Петербурга

Наиболее востребованы выпускники в сфере информации и связи. Фото: Иванова Диана

Около 54 процентов выпускников вузов нашли работу после обращения в службу занятости Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба служба занятости Санкт-Петербурга. В первом квартале 2026 года удалось трудоустроить значительную часть выпускников высших и средних учебных заведений. Работу получили 53,8 процента молодых специалистов из вузов и 50 процентов - из колледжей.

Наиболее востребованы выпускники в сфере информации и связи, торговли, здравоохранения и социальных услуг. На портале «Работа России» доступно почти 20 тысяч вакансий для начинающих специалистов.

Госучреждения, такие как детские сады, школы, лицеи и медицинские организации, предлагают более тысячи рабочих мест. В коммерческом секторе активно нанимают банки, телеком-компании и промышленные предприятия.

- Центр занятости населения Петербурга не только предоставляет базу вакансий, но и оказывает комплексную поддержку выпускникам. Специалисты помогают с профориентацией, проводят психологическую подготовку к собеседованиям и обучают навыкам управления карьерой, - отметили в пресс-службе организации.

Студентам и выпускникам рекомендуется обращаться за помощью в ближайший кадровый центр.