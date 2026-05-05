Сергей Безруков попросил преобразить город Лысково, где жили его предки

Сергей Безруков вспомнил о своей малой родине – Лысково в Нижегородской области, где родились его родители, а до этого много лет жили его предки. Народный артист во время онлайн-конференции в ТАСС, посвященной 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, попросил губернатора Глеба Никитина преобразить город. По словам актера, его прадед Степан работал в Лысково извозчиком, в том числе перевозил некоторые товары по льду реки, которая замерзала каждую зиму. У Безрукова сохранились светлые и добрые воспоминания о родном крае его близких, и он хотел бы сделать его более привлекательным для туристов.

- Я буквально мечтаю увидеть Лысково таким же, как Арзамас, - цитируют Сергея Безрукова в НИА «Нижний Новгород». – Понимаю, что предстоит многое сделать, но город достоин (преображения. – Прим.ред.) такого же уровня и масштаба.

К слову, сам артист тоже нередко отдыхает в Нижегородской области вместе с семьей. А недавно актер присоединился к созданию выставки «Великая Всероссийская», которая откроется в регионе 29 мая – он запишет аудиогид для экскурсий.