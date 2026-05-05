В Петербурге усилят меры безопасности на День Победы

В этом году в Петербурге в честь Дня Победы будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности горожан и гостей города. Как сообщил заместитель председателя комитета по законности Александр Равин на пресс-конференции ТАСС, некоторые станции метро будут закрыты на время проведения мероприятий. Также будет введен запрет на пронос воды, еды, пауэрбанков и колюще-режущих предметов.

- Мы просим участников мероприятий с пониманием отнестись к этим ограничениям. Центральная часть города будет перекрыта. В частности, станция метро «Площадь Восстания» будет закрыта во время построения участников акции «Бессмертный полк», - отметил Равин.

Разрешено проносить только плакаты с портретами предков. Проносить флаги других государств запрещено.

Сотрудники МЧС и коммунальных служб проведут проверки чердаков и подвалов и обеспечат безопасность на улицах. Временные перекрытия будут действовать во время салюта.

- «Бессмертный полк» и салют будут транслироваться по телевидению, в интернете и на уличных экранах, - рассказал Равин.