Центр русского изобретательства хотят создать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде могут создать Центр русского изобретательства в качестве филиала Национального центра «Россия». Этого не исключил губернатор приволжской столицы Глеб Никитин на пресс-конференции в ТАСС, которую посвятили 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Один из репортеров спросил главу региона и других спикеров, где сегодня можно было бы создать площадку, где народные Кулибины могли бы презентовать свои проекты, в том числе из сферы культуры – подобно той, что организовали в далеком 1896 году. Гендиректор ПФКИ Роман Карманов заметил, что такое место уже есть – Москва.

- Мы скоро увидим наш Национальный центр «Россия». Он большой и великолепный. В нем уместятся все главные достижения нашего прошлого, настоящего и будущего, - цитируют Карманова в НИА «Нижний Новгород».

Губернатор области Глеб Никитин уточнил, что если Центр русского изобретательства и появится в регионе, то он точно не будет копией Национального центра «Россия». В частности, в нем может быть музей, посвященный аудиовизуальному искусству.