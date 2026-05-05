Стройфирму оштрафовали на 10 млн рублей за взятку экс-главе ЦКБ Петербурга

В Петербурге оштрафовали стройфирму за взятку.

Строительную компанию из Петербурга оштрафовали на 10 миллионов рублей за передачу взятки бывшему руководителю Центра комплексного благоустройства. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в октябре 2024 года.

- Директор Центра комплексного благоустройства и его заместитель получили взятку в размере 2,8 миллиона рублей от генерального директора стройкомпании. Взятку дали за общее покровительство при заключении трех государственных контрактов на поставку и установку пешеходных ограждений, - рассказали в пресс-службе судов города.

Адвокат стройфирмы пытался добиться прекращения дела об административном правонарушении, ссылаясь на содействие выявлению преступления, однако суд назначил компании штраф 10 миллионов рублей.

