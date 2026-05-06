Суд Петербурга впервые взыскал ущерб за сброс тряпок и салфеток в канализацию

Фото: vk.com/vodokanal_spb

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иски «Водоканала», поданные в отношении нескольких абонентов. Предприятие попросило взыскать ущерб, причиненный в результате сброса в канализацию влажных салфеток, тряпок и других посторонних предметов.

- В мае 2025 года специалисты выявили несколько фактов сброса мусора в систему водоотведения, повлекшие повреждение оборудования и участка сети. Так, из строя вышел насосный агрегат на станции на Пахомовской улице, а на Гатчинской улице потребовалась перекладка участка сети, - рассказали в «Водоканале».

Во время обследования колодцев на точках подключения абонентов извлекли нетканые материалы. Зрелище не самое приятное. В итоге суд встал на сторону «Водоканала», признав, что сброс тряпок и влажных салфеток в канализацию нарушает Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Требования предприятия полностью удовлетворили, то есть абонентов обязали возместить стоимость ремонта оборудования, работ по очистке сетей и судебные расходы.

Петербуржцам напомнили, что сбрасывать в канализацию волокнистые материалы длиной более трех сантиметров запрещено. Вынесенные решения могут стать прецедентом для аналогичных споров в будущем.