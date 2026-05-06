2,7 тысячи родов приняли в Ленобласти с начала 2026 года

С начала 2026 года в Ленинградской области приняли 2772 родов. Об этом стало известно, накануне, 5 мая, в Международный день акушерки. Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что всего на территории региона работает 290 акушеров. Он поздравил их, а также поблагодарил за тепло и поддержку, которую они ежедневно оказывают пациенткам.

- Одна из таких удивительных женщин - старшая акушерка обсервационного отделения Всеволожского родильного дома Марина Амбарцумова - настоящий рекордсмен и пример для начинающих врачей Ленобласти. Марина Вячеславовна работает уже 35 лет. Ее личный рекорд: 18 родов за одни сутки. Из 130 тысяч детей, которые появились во Всеволожском роддоме, почти 40 тысяч приняла именно она, - рассказал Дрозденко.

Глава региона напомнил, что акушеров фельдшерско-акушерских пунктов, центра общей врачебной практики и врачебной амбулатории привлекают при помощи программы «Земский доктор». И для тех, кто готов работать в селах, предусмотрена выплата 750 тысяч рублей, в городах, где население до 50 тысяч человек, - 500 тысяч рублей.