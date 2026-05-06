Частицу Вечного огня доставили к монументу защитникам Ленинграда

Вечером 5 мая у монумента героическим защитникам Ленинграда прошла патриотическая акция «Огонь памяти». Ее провел «Народный фронт». Главная задача - передать частицу Вечного огня как можно большему числу ветеранов.

Участники возложили цветы и доставили священный огонь к монументу. На церемонии присутствовали ветераны, чиновники из городского правительства и ЗакСа, а также волонтеры, пишет Piter.TV.

- «Огонь памяти» - одно из важнейших мероприятий в стране. Это символ безграничной благодарности и гордости нашим героям. Сегодняшние бойцы, как и ветераны Великой Отечественной, каждый день рискуют жизнью, - заявила представитель «Народного фронта» Ирина Ортман.

В 2026 году главный символ Победы доставили из Москвы в пять городов-героев России, а также в 11 стран мира. Огонь взяли утром 5 мая в Александровском саду столицы. После этого участники акции развезли его по всем запланированным точкам. Петербург стал одной из них.