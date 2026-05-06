Больнице Мечникова в Петербурге присвоили статус регионального памятника

В начале XX века на территории появились анатомический корпус и часовня. Фото: КГИОП

Комплекс зданий Клинического института великой княгини Елены Павловны (сейчас это СЗГМУ имени Мечникова) стал памятником регионального значения. В него вошли 12 объектов, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Большую часть зданий построили в конце XIX века. Среди них - главный корпус, кухонный флигель, котельная, павильон гинекологических и глазных болезней, изолятор и другие корпуса. Их возвели по проектам двух архитекторов - академика Роберта Гедике и инженера Петра Балинского.

- В начале XX века на территории появились анатомический корпус и часовня. Их построили по проекту архитектора Оскара Паульсона. Императорский клинический институт был единственным в России и во всей Европе вузом, который соединил науку, учебу и лечение больных, - рассказали в Комитете.

Во время Великой Отечественной войны здесь работал крупнейший госпиталь Ленинградского фронта. За годы войны там вылечили больше 310 тысяч раненых и больных солдат. Теперь этот исторический комплекс официально охраняется государством.