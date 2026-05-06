Единственная зацепка - вещи у парадной: 40 человек искали мальчика, без вести пропавшего во дворе дома в Петербурге

Исчезнувшего 8-летнего ребенка искали всю ночь. Фото: «ЛизаАлерт»

На днях во дворе дома на севере Петербурга внезапно пропал 8-летний мальчик. Перед этим он заверил родителей, что уходит гулять всего на пару часов и вернется около девяти вечера. Однако за одну минуту до полуночи семья школьника попросила о помощи «ЛизаАлерт», поскольку сына она так и не увидела. Тревоги прибавляло и то, что в окрестностях стройка и заросшая речка. Поиски развернули немедленно.

- Искать мальчика собрались больше 40 человек. Это самые разные люди: его родные, волонтеры, сотрудники полиции, местные жители. Все они были готовы прочесывать улицы столько, сколько нужно, - рассказали доброволец Егор Кен.

В итоге волонтеры не сдавались до шести часов утра, опрашивая работников круглосуточных кафе и магазинов, расклеивая ориентировки, просматривая записи камер видеонаблюдения, проверяя парки и подступы к воде. И тут одна из групп передала информацию, что в одной из парадных нашли вещи, которые могут принадлежать ребенку.

И когда патрулирование улиц не принесло результатов, а солнце начало вставать, добровольцы решили на всякий случай проверить ближайшие парадные. Следуя таким образом единственной зацепке.

- Проходит несколько минут. Мне сообщают, что школьник найден. У той самой парадной. Подхожу на место, а там уже родители, полицейские и мальчик, которого мы искали всю ночь, - подытожил Кен.

И пока поисково-спасательный отряд пересчитывал волонтеров и сворачивал поиски, школьника под руку взял отец. Спустя столько времени он снова оказался в родном доме, где ему больше ничего не угрожает.