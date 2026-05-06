Внук Рокоссовского рассказал, как маршал относился к руководству СССР после репрессий

Константин Рокоссовский (второй справа) обладал сильным характером. Фото: архив ИДД МИД России.

Внук маршала Советского Союза Константина Рокоссовского рассказал, как его дед относился к советской власти после того, как был арестован. Этот эпизод в жизни военачальника произошел накануне Великой Отечественной войны. Как сообщил изданию «Абзац» потомок маршала Константин Рокоссовский, его дед не озлобился на власть из-за своего характера и понимания ситуации.

- У него характер был такой. Он был человеком, который видел больше и дальше, чем кто-то там другой, - сказал внук военачальника.

По его словам, похожая судьба с арестом и возвращением в строй на высокие командные позиции была и у других руководителей, например, генерал-полковника Кузьмы Трубникова или генерала Александра Горбатова.

- Трубников был замкомандующего у деда, его забрали из лагеря прямо на фронт. Время было такое, люди были такие. Что было озлобляться? – отметил потомок маршала.