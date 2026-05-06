Таможенники Петербурга нашли запрещенную литературу в детских книгах из Европы

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни обнаружили экстремистскую литературу в партии детских книг. Товар пришел из Великобритании на Шушарский таможенный пост.

По документам, в Россию ввозили детские книги, словари, карточки и плакаты. Общий вес партии составил почти 13 тонн, стоимость - около 140 тысяч фунтов стерлингов (более 14 млн рублей). Но при досмотре инспекторы нашли в коробках 28 книг с запрещенным содержанием на английском и немецком языках.

- Отправителем значилась компания из Великобритании. Получатель - российская организация, которая продает книги на иностранных языках и педагогическую литературу, - сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Экспертиза подтвердила, что в изъятых книгах содержится информация, запрещенная в России. Против перевозчика возбудили административное дело за несоблюдение запретов при ввозе товаров. Сами книги не выпустят в свободную продажу. Расследование продолжается.