Прокуратура Петербурга попросила заблокировать сайт, где незаконно продают оружие

Прокуратура Петербурга попросила заблокировать сайт, где есть информация о незаконной продаже оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Во время мониторинга Интернета обнаружили сайт, на котором размещена информация о возможности покупки огнестрельного оружия без лицензии и каких-либо документов, - уточнили в прокуратуре Калининского района.

Согласно федеральному закону, распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещено. Опираясь на статью 222 УК РФ («Нелегальные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов»), прокурор обратился в суд. В своем административном иске он попросил признать информацию на сайте запрещенной к распространению на территории России. Решение пока не приняли.