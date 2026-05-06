Новый корпус Елизаветинской больницы в Петербурге обойдется в 5 млрд рублей

В Петербурге выбрали подрядчика для строительства нового корпуса Елизаветинской больницы. Им станет компания «Суар-Групп». Тендер объявили в конце марта. Единственный участник торгов предложил цену на 73 тысячи меньше начальной, и с ним подписали договор.

- Цена контракта составила почти 5 млрд рублей, - следует из данных портала госзакупок.

Ранее на проект контракта подавали жалобу, но заявитель быстро ее отозвал. Теперь подрядчику предстоит построить пятиэтажное здание почти 20 метров высотой и контрольно-пропускной пункт на улице Вавиловых. На все работы дается два года - до 28 апреля 2028 года.

В новом корпусе разместят отделение медико-социальной помощи с кабинетами «желтой» и «зеленой» зон, операционный блок, реанимацию и блок лучевой диагностики. На первом этаже сделают отапливаемый тамбур для приема пациентов на машинах скорой помощи.

Всего в здании будет 132 койко-места и 58 палат. Для удобства установят 21 лифт и семь незадымляемых лестниц. Новый корпус соединят с основным зданием больницы надземным и подземным переходами.