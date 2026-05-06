Петербуржец залил перцовым баллоном соседа, попросившего его не мусорить

Момент конфликта мусорщика и соседа. Фото: прокуратура Петербурга

Против петербуржца возбудили уголовное дело за атаку на соседа перцовым баллончиком. Прокуратура завершила расследование уголовного дела о конфликте двух жильцов многоэтажки на улице Михаила Дудина в Парнасе и направила обвинительное заключение в суд. В сентябре прошлого года мужчины поругались из-за мусора, оставленного на лестничной площадке. Одному из них не нравилось, что сосед систематически выставляет за дверь пакеты с отходами, от которых пахло на весь коридор. Когда он попытался сделать замечание «неряхе», тот в ответ достал перцовый баллончик и распылил его в глаза.

- Потерпевший получил химический ожог обоих глаз. Его госпитализировали, - уточняет Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга. – Агрессором оказался 26-летний мужчина. Ему вменили вторую часть статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия»).

Добавим, что горе-соседу грозит до двух лет колонии.