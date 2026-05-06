Александр Беглов поздравил участников СВО с 9 Мая в больнице Георгия Победоносца

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с участниками спецоперации, которые лечатся в Городской больнице Святого Великомученика Георгия. Глава города поздравил бойцов с приближающимся Днем Победы.

Беглов поблагодарил военных за службу Отечеству. Он рассказал, что на прошлой неделе встречался с президентом, и тот интересуется, как бойцам и их семьям помогают в регионах.

- Петербургская система поддержки - одна из самых масштабных и эффективных в стране. В городе действуют электронный сервис «Возвращение гражданина с СВО», система соцкураторов, которые сопровождают семьи, а также программа «Время героев Санкт Петербурга», которая готовит кадры для органов управления, - заявил губернатор.

Бойцам помогают с жильем и работой. Большинство вернувшихся уже нашли работу или начали учиться новой специальности. В Петербурге открыт один из первых в России центров высокотехнологичного протезирования, развиваются адаптивные виды спорта, такие как танцы на колясках и следж-хоккей.

Беглов добавил, что вернувшиеся бойцы приходят в школы и занимаются воспитанием детей. В городе создана ассоциация ветеранов СВО «Защитники Родины», ее отделения работают в каждом районе. Вместе с бойцами и сотрудниками больницы губернатор посадил деревья на территории учреждения.