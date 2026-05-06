Общественный транспорт в Петербурге изменит расписание на праздничные выходные

Петербуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт с 9 по 11 мая. График опубликовала пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Наземный транспорт в городе с 9 по 11 мая будет ходить по расписанию воскресенья. Метрополитен 9 мая продолжит работу по графику рабочего дня, 10 мая - по графику субботы, 11 мая - по графику воскресенья.

- Электрички 8 мая будут следовать по расписанию пятницы. 9 и 10 мая - по графику субботы, 11 мая - по воскресному расписанию, - уточнили в пресс-службе Комтранса.

Уточнить маршруты и время отправления можно на официальном сайте городского общественного транспорта. Информацию о движении электричек публикуют на портале Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Власти советуют пассажирам заранее планировать поездки.

Кроме того, для электросамокатов расширили запретные зоны перед 9 мая. Их ввели уже 6 мая.