Больше 200 тысяч горожан участвовали в месячнике благоустройства в Петербурге

В Петербурге подвели итоги весеннего месячника благоустройства. Он проходил с 1 по 30 апреля. За это время очистили около 300 млн квадратных метров городских территорий.

Больше всего убрали районные администрации - свыше 183 млн квадратных метров. Дорожные предприятия привели в порядок 60 млн «квадратов», а садово-парковые - 55 млн.

- Традиционная весенняя уборка нужна, чтобы освежить город после зимы, озеленить его и подготовить к майским праздникам. Главные из них - День Победы и День основания Петербурга, - сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году особое внимание уделили воинским захоронениям, мемориалам и памятникам, которые посвящены тем, кто отстоял город и страну. Беглов подчеркнул, что в уборке активно участвовали больше 200 тысяч петербуржцев: школьники, студенты, военные, работники заводов, чиновники, пенсионеры и ветераны.