Роботы-уборщики стали следить за чистотой на Московском вокзале

Один робот за час убирает почти две тысячи квадратных метров. Фото: пресс-служба РЖД

РЖД начали использовать роботов-уборщиков на вокзалах в Москве и Петербурге. Новые помощники уже работают на Казанском, Ярославском, Курском, Павелецком, Киевском и Московском вокзалах, - сообщили в пресс-службе компании.

Роботы умеют подметать и мыть полы. Они справляются даже с засохшей грязью. Машины сами строят карту помещения, прокладывают маршрут и запоминают, где грязно. Роботы объезжают препятствия и возвращаются на зарядку без помощи человека. Они могут убирать одно место несколько раз, проверяя пропущенные участки.

- Один робот за час убирает почти две тысячи квадратных метров. Это как восемь баскетбольных площадок или десять теннисных кортов. При этом техника экономит воду, электричество и моющие средства, - пояснили в холдинге.

С июня РЖД планирует подключить парогенераторы для глубокой очистки и дезинфекции. Сначала их опробуют на вокзалах Москвы и Петербурга. Если техника покажет себя хорошо, роботов запустят и на других вокзалах России.