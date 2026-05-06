Экс-депутат парламента Петербурга Малькевич заключил контракт с полком «Ахмат»

Бывший депутат петербургского ЗакСа Александр Малькевич, который стал фигурантом дела о хищении 38 млн рублей, будет служить в зоне спецоперации в составе полка «Ахмат». Он заключил контракт добровольно после того, как досрочно сложил полномочия. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Защитники зачитали ходатайство от командования войсковой части. В нем говорится, что рядовой Малькевич заключил контракт и направлен для участия в боевых действиях в составе полка «Ахмат». Адвокаты просили суд приостановить уголовное дело и отменить меру пресечения в виде запрета определенных действий. В подтверждение они показали копию контракта, выписки из приказов и характеристику на бойца.

- Малькевич был извещен о заседании, но не явился, что является неуважением к суду, - отметила судья Ирина Гречишко. Рассмотрение ходатайства военного командования отложили на 15 мая, оно пройдет в закрытом режиме. Пока меру пресечения экс-депутату сохранили.

Остальным фигурантам дела меры пресечения продлили до 29 октября. Елена Никитина, блогер Николай Камнев и замгендиректора телеканала Сергей Сыров остаются под стражей в Москве. Сергей Кожокар - под домашним арестом. Бывший гендиректор ГАТР Борис Петров, как и Малькевич, находится под запретом определенных действий.

По версии следствия, в 2020-2021 годах руководство Городского агентства по телевидению и радиовещанию заключило договоры с частным фондом на информационное сопровождение. Фонд работу не выполнил, но предоставил фиктивные документы. Руководство, зная об обмане, подписало бумаги и перечислило 37,2 млн рублей. Деньги обналичили и поделили. Уголовное дело поступило в суд 4 мая. Малькевича, Петрова и Сырова обвиняют в растрате, остальных - еще и в легализации преступных доходов.