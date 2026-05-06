Более 15 тысяч человек приняли участие в акции памяти на Пискаревском кладбище

Больше 15 тысяч человек собрались на Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга в преддверии Дня Победы. Там прошла ежегодная акция «Памяти павших будьте достойны», посвященная подвигу защитников Ленинграда.

- Церемония началась с минуты молчания у монумента «Мать-Родина». По центральной аллее прошли ветераны, кадеты, чиновники и участники молодежных объединений. Акцию сопровождали стихи и музыка военных лет, - пишет Piter.TV.

Эта традиция началась как инициатива кадетского сообщества, а потом выросла в крупное городское событие. Уже больше полувека она объединяет разные поколения петербуржцев: от школьников до ветеранов. С каждым годом участников становится все больше, но главная задача остается прежней - не дать памяти стать формальностью.

Акция показала, что память о подвиге ленинградцев жива не только в книгах и фильмах. Она живет в людях, которые приходят на Пискаревское кладбище, чтобы сохранить связь времен.