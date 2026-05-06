Частично рухнувший дом на Большой Зелениной начнут заселять осенью 2026 года. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своих соцсетях. Вице-губернатор проверил ход восстановительных работ в доме на Большой Зелениной улице, пострадавшем от обрушения летом 2024 года.

- Специалисты завершили устранение последствий происшествия: восстановили конструкцию здания, кровлю и стропильную систему, укрепили фундамент и залили полы. На втором этаже уже завершено устройство межэтажного перекрытия, работы продолжаются на третьем этаже. Строители также укрепляют оконные проемы, - рассказал Разумишкин.

На капитальный ремонт было выделено более 140 миллионов рублей. Вице-губернатор отметил, что все проектные работы завершат к июню. Строительным бригадам предстоит еще ряд работ, включая укрепление стен и простенков нежилых помещений, замену перекрытий в отдельных квартирах и ремонт эркера.

Заселение жильцов начнется осенью и будет проходить в четыре этапа, завершившись в первой половине 2027 года.