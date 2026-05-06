Более 50 участков дорог Петербурга перекроют из-за парада и шествия 9 мая

Движение и остановку машин запретят примерно на 50 участках дорог Петербурга в День Победы. Ограничения вводят для обеспечения безопасности во время парада и праздничных мероприятий. Об этом сообщили в городском Комитет по транспорту.

- На протяжении всего дня будет запрещена остановка транспорта на 28 участках в центре города. Движение машин закроют на 28 участках с 6:00 до 16:00 и еще на 13 - с 20:00 до 23:00, - уточнили в Комитете.

В частности, будут перекрыты Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проезд, а также на нескольких переулках. Ограничения введут на Вознесенском проспекте, Исаакиевской площади, Гороховой улице, Большой Морской улице, Дворцовом проезде, а также на участках набережной реки Мойки. Конкретную схему ограничений водители могут посмотреть на сайте Комитета.

Торжественный парад в усеченном формате начнется в 10:00. Шествие «Бессмертного полка» стартует в 12:30 от площади Александра Невского. Власти советуют автомобилистам заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом.