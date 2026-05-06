Ветеранов СВО наградили памятными знаками «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга»

В Петербурге наградили ветеранов СВО. Бойцы получили памятные знаки «За участие в СВО от благодарного Санкт-Петербурга». Инициатором награды стал губернатор Александр Беглов еще в 2024 году. Таким образом, Петербург выражает свою признательность героям и защитникам России. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Среди награжденных оказался подполковник медицинской службы и доктор медицинских наук Сергей Михайлов. Ранее он уже получил медаль «За спасение погибавших», а также является автором множества научных трудов.

- Сергей Сергеевич стал участником второй группы программы «Время героев Санкт Петербурга», которая предоставляет слушателям новые перспективы для профессионального роста, - рассказали в пресс-службе Смольного.

После завершения обучения Михайлов планирует работать в системе здравоохранения, чтобы помочь развитию Петербурга. Наставником ветерана СВО стал профильный вице-губернатор Владимир Омельницкий.

Напомним, кадровая программа «Время героев Санкт-Петербурга» действует с 2024 года по инициативе губернатора Александра Беглова и призвана помочь ветеранам и бойцам СВО адаптироваться к мирной жизни после боевых действий.