Малиновый закат раскинулся над Петербургом вечером 6 мая

Закат залил яркими красками небо Петербурга. Фото: https://t.me/astrophotoboloto

Когда солнце опускается за горизонт, Петербург преображается. Небо над городом окрашивается в яркие цвета, создавая неповторимую атмосферу. Вот и вечер 6 мая не стал исключением. Небо окрасилось в малиновый цвет, радуя петербуржцев и гостей города своими красками. К слову, 6 мая погоду в Петербурге определил гребень западного антициклона. Его предвестник - голубое небо - встретил горожан добрым утром. Весь день светило яркое солнце.

- Вот такой яркий закат на Комендантском проспекте, - рассказали в телеграм-канале «АстроФотоБолото». Также завораживающее зрелище запечатлели на Садовой, Авиаконструкторов и не только.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что 7 мая, ночью в Петербурге воздух прогреется всего до +5 градусов. Днем станет заметно теплее - до +14 градусов. В качестве бонуса - отсутствие дождя.