Режим воздушной опасности объявили в Ленобласти 7 мая

Не стоит лишний раз подходить к окнам.

В половине пятого утра 7 мая на территории Ленинградской области объявили режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- Возможно понижение скорости мобильного интернета, - добавил Дрозденко.

Жителей Ленинградской области также призвали соблюдать несколько важных правил безопасности. Так, не стоит лишний раз выходить на улицу и подходить к окнам. При обнаружении обломков БПЛА следует немедленно позвонить в 112. Делать фото и видео работы средств ПВО и пролета беспилотников, а также публиковать это в Интернете, строго запрещено.

- Во-первых, эти действия влекут административную ответственность, во-вторых, - дают информацию врагу для корректировки БПЛА, - объяснил Дрозденко.

UPD от 07:40: Режим воздушной опасности в Ленобласти отменили, сообщил Дрозденко.

