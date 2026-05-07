Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 7:26

Компанию из Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за ямы, выявленные нейросетью

Если нарушение не устранят, то при повторной фиксации фирму снова накажут рублем
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Каждый день по Петербургу курсируют восемь нейросетевых комплексов. Фото: ГАТИ

Каждый день по Петербургу курсируют восемь нейросетевых комплексов. Фото: ГАТИ

Нейросетевые комплексы «Городовой» выявили первые в этом сезоне ямы. Их обнаружили на территории организации, расположенной на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- За нарушение вынесли постановление на 30 тысяч рублей. Но если при повторной фиксации его не устранят, то компанию снова накажут рублем, - рассказали в ГАТИ.

Напомним, нейросетевые комплексы «Городовой» в количестве восьми единиц курсируют по Петербургу каждый день. Автоматически они обнаруживают более 20 видов нарушений правил благоустройства - от посторонних рисунков вандалов до работ без ордера ГАТИ и ям на участках.

Такой подход позволил быстрее выявлять проблемы и стимулировать ответственных своевременно приводить свое имущество в порядок.