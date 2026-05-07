Компанию из Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за ямы, выявленные нейросетью

Каждый день по Петербургу курсируют восемь нейросетевых комплексов.

Нейросетевые комплексы «Городовой» выявили первые в этом сезоне ямы. Их обнаружили на территории организации, расположенной на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- За нарушение вынесли постановление на 30 тысяч рублей. Но если при повторной фиксации его не устранят, то компанию снова накажут рублем, - рассказали в ГАТИ.

Напомним, нейросетевые комплексы «Городовой» в количестве восьми единиц курсируют по Петербургу каждый день. Автоматически они обнаруживают более 20 видов нарушений правил благоустройства - от посторонних рисунков вандалов до работ без ордера ГАТИ и ям на участках.

Такой подход позволил быстрее выявлять проблемы и стимулировать ответственных своевременно приводить свое имущество в порядок.