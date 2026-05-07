6000 мер социальной поддержки получили петербуржцы с инвалидностью

За первый квартал 2026 года работу смогли найти 400 инвалидов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первый квартал 2026 года в Центрах занятости населения Петербурга обслужили 1300 горожан, имеющих инвалидность. Им оказали более 6000 мер социальной поддержки - от профориентации и обучения до карьерного консультирования и помощи в трудоустройстве. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Самым востребованным направлением оказалась профориентация. Этой мерой воспользовалось 1350 петербуржцев. И это принесло свои плоды, поскольку 400 человек смогли найти работу, еще 21 - открыл собственное дело или оформил самозанятость.

- Сотрудничество с работодателями, профориентация и карьерное консультирование - это не просто отдельные меры, а единая система. Наша цель - сделать рынок труда Северной столицы по-настоящему инклюзивным, где каждый может реализовать свой потенциал и внести вклад в экономику, - отметила директор Центра занятости населения города Анна Харичева.

В Смольном напомнили, что по состоянию на апрель 2026 года в реестре портала «Работа России» есть 50 компаний, которые готовы трудоустроить инвалидов. Для этого предусмотрели 1200 квотированных рабочих мест. Вакансии доступны, например, в учреждениях культуры, благотворительных организациях, производственных и коммунальных предприятиях.