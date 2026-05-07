НовостиОбщество7 мая 2026 8:18

Эксперты прогнозируют рост экспорта российской свинины за счет неожиданной страны

Российскую свинину начнут экспортировать на Филиппины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Россия будет экспортировать свинину на Филиппины.

Российская свинина вскоре попадет на прилавки магазинов на Филиппинах. Рынок для экспорта мяса откроется совсем скоро. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, поговорившего с URA.RU, в итоге поставки свинины из РФ за границу вырастут примерно на 10-12 процентов. Эксперт называет Филиппины очень серьезным рынком и партнером.

- Это второй после КНР рынок, куда Россия поставляет больше всего свинины. Мы все надеемся, что экспорт вырастет именно за счет данного направления. Недавно в России гостила делегация из Филиппин с инспекциями, они прошли успешно, - цитируют информагентство главу Нацсоюза свиноводов.

Кроме того, Ковалев напомнил, что за 2025 год экспорт свинины из России вырос примерно на четверть, всего до 400 тысяч тонн мяса. В основном, поставки идут в бывшие советские республики, а также страны Азии.