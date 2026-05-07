Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 8:27

Пятилетний мальчик отравился, отпив из бутылки матери-наркоманки в Ленобласти

После ЧП во Всеволожском районе малыша госпитализировали в тяжелом состоянии
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Пострадавшему малышу оказывают медицинскую помощь.

Пострадавшему малышу оказывают медицинскую помощь.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 5 мая полиция Всеволожского района получила из местной больницы тревожную телефонограмму. Медики доложили, что из квартиры на улице Военный городок в Янино-1 увезли пятилетнего мальчика. У него диагностировали токсическое отравление, после чего на больничной койке он оказался в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- 29-летняя мать ребенка объяснила, что он по недосмотру выпил неустановленную жидкость. Позже женщина призналась, что систематически употребляет наркотики. В тот день она оставила на столе бутылку, где были остатки запрещенного вещества, из которой и отпил малыш, - уточнили в ведомстве.

В итоге подозреваемую задержали у нее дома. В ее отношении возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В полиции добавили, что ранее женщина была судима за незаконный оборот наркотиков.