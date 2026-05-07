Дровосек убил женщину березой в Тюменской области

Береза убила женщину в Тюменской области. Осудили дровосека. Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Тюменской области случайно убил женщину деревом. Как пишет URA.RU, трагедия произошла еще в августе 2025 года – недалеко от деревни Челнокова в Абатском районе. Как установили в следствии, дровосек изрядно выпил перед работами и не контролировал ни себя, ни процесс спила березы. В итоге дерево рухнуло прямо на женщину, которая находилось рядом с местом происшествия. Не уточняется, кем именно она приходилась пьяному рабочему. Возможно, это

- Мужчина пилил березу с помощью бензопилы и не убедился в безопасности своих действий, а также не проверил, находится ли в опасной зоне посторонние. Кроме того, место валки не обозначили оградительными линиями или знаками безопасности. В результате падения дерева женщина получила тупые травмы головы, туловища и рук. Она скончалась, - цитируют в информационном агентстве пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Мужчина признал вину. Суд дал ему год и два месяца исправительных работ. Также в это время с его зарплаты удержат 10 процентов в доход государства.