Павильон «Жираф» в Ленинградском зоопарке временно изменит режим работы с 8 мая

Посетителей призвали учитывать эту информацию при планировании визита. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 19 мая павильон «Жираф» в Ленинградском зоопарке временно изменит режим работы. Он будет открыт с 11:00 до 19:00. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе зверинца.

- Сокращенный режим работы связан с обновлением экспозиции грызунов, которая расположена в здании, - говорится в сообщении.

Посетителей призвали учитывать эти изменения при планировании визита и попросили их отнестись с пониманием к возможным неудобствам. Однако результат работы Ленинградского зоопарка они смогут увидеть в ближайшем будущем, что точно порадует.

К слову, ранее в зверинце рассказали о новых декорациях в вольере черных макак. Теперь там стало намного больше полезных предметов из вяза, тополя, дуба, липы и ивы.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Петербурге заметили редкого белого воробья. При этом пернатый гость оказался не альбиносом, как можно было предположить.