Пап в декрете в Петербурге и Ленобласти стало больше на 2 тысячи человек

Все больше работающих мужчин в Петербурге и Ленинградской области уходят в декрет оформляют пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В 2025 году таких пап было 12 182 человека, а в начале 2026 года их число уже достигло 14 213 человек. Прирост составил больше 2 тысяч.

- Закон позволяет родителям не терять выплаты, даже если они выходят из декретного отпуска досрочно. Это касается любой формы работы: на дому, удаленно или на неполный день. Пособие сохраняется, даже если родитель устроился к другому работодателю, - пояснили в пресс-службе Отделения СФР по Петербургу и Ленобласти.

За пособием может обратиться не только мама или папа, но и другой родственник, если именно он сидит с ребенком. Если малыша одновременно присматривают несколько взрослых, право на выплату получает только один из них.

У родителей двойняшек особые условия. Один из них может оформить пособие сразу на двоих детей. Или они могут разделить обязанности: мать получает деньги на одного ребенка, отец - на другого.