Новодевичий монастырь отсудил у муниципалитета завещанную ему квартиру

Калининский районный суд Петербурга помог Воскресенскому Новодевичьему монастырю получить квартиру, которую обители завещала петербурженка. Иск был подан к администрации района.

Женщина по имени Лидия еще в 2015 году завещала монастырю все свое имущество. Но в обители об этом не знали целых 11 лет. В декабре 2025 года было открыто наследственное дело по заявлению администрации района. Тогда нотариус уведомил монастырь о существовании завещания.

- В январе 2026 года обитель подала заявление на выдачу свидетельства о наследстве. Но получила отказ из-за пропуска срока. В монастыре объяснили: они вообще не знали, что Лидия завещала им что-то. Женщина не была насельницей, послушницей или монахиней, не жила в богадельне при обители, - рассказала руководительница Объединенной пресс-службой судов Петербурга Дарья Лебедева в своем telegram-канале.

Суд учел эти доводы и принял сторону истца. Срок для принятия наследства восстановлен, монастырь признан наследником. Теперь имущество умершей перейдет обители.