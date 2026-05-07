Завершены поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Тихвине

Подросток снова дома и ему ничего не угрожает. Фото: «ЛизаАлерт»

Накануне, 6 мая, домой в Тихвине не вернулся 10-летний мальчик. Это стало поводом для очередной заявки в «ЛизаАлерт». Родители, которые не могли найти себе места от тревог, попросили их о помощи. Они пояснили, что следует искать подростка ростом 128 сантиметров, у которого зелено-карие глаза и светло-русые волосы. Только спустя почти сутки волонтеры принесли добрую весть.

- Найден, жив, - сообщили в поисково-спасательном отряде.

Где все это время пропадал мальчик, не уточнили. Сейчас он дома и ему ничего не угрожает.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала об итогах работы «ЛизаАлерт» за апрель 2026 года. За это время на территории Петербурга и Ленинградской области в общей сложности пропали 299 человек, из которых 199 удалось найти живыми.