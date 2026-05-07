Лучи Победы озарят ночное небо Петербурга 9 мая

В ночь на 9 мая в честь 81-й годовщины Великой Победы небо Петербурга снова озарят «Лучи Победы». Световые потоки над Монументом героическим защитникам Ленинграда с крыш домов на Московском проспекте направят шесть прожекторов. Инсталляцию включат в 00:00, после чего она будет освещать пространство над площадью Победы по графику, вплоть до 04:00 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Памятная акция стала уже традицией. Во время блокады прожекторы использовали в оборонительных целях - для отражения ночных атак вражеской авиации, были «глазами» осажденного города. А сегодня они напомнят о подвиге героических защитников Ленинграда, стойкости и мужестве его жителей, - отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что «Лучи Победы» установили в месте, где проходил передний край обороны Ленинграда в годы блокады. И в 1945 году там смонтировали одну из временных триумфальных арок для встречи победителей.